Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
07:01, 15 апреля 2024Культура

75-летний юбилей Пугачевой сравнили с катастрофой

«КП» сравнила 75-летний юбилей Пугачевой с катастрофой из-за отсутствия гостей
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Певица Алла Пугачева планировала отпраздновать свой 75-летний юбилей в кругу друзей, но осталась в одиночестве из-за атаки Ирана по Израилю. Об этом пишет «Комсомольская правда» (КП).

Из-за прерванного накануне авиасообщения никто из гостей не смог прибыть на празднество. Журналисты сравнили это с катастрофой.

Источники издания утверждают, что рядом с Примадонной не присутствует и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом России иностранным агентом). «Сам он сейчас не находится в Израиле», — заявили собеседники газеты.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева выпустила песню о любви «Я плачу» накануне своего 75-летнего юбилея. Текст и музыку пять лет назад написал композитор Леонид Агутин к собственному 50-летнему юбилею.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Разворачивается парад лицемерия». Российский постпред жестко высказался о заседании Совбеза ООН по Ирану и Израилю

      Стало известно о планах Британии выслать своих мигрантов в четыре страны

      Блинкен обсудил с главами МИД Британии и Германии конфликт на Ближнем Востоке

      Парень проснулся с загадочным пятном на ноге и испугал пользователей сети

      Строительству домов в России предрекли резкое подорожание

      В России анонсировали ревизию контрольных работ на предмет их необходимости

      Половина пущенных на Израиль баллистических ракет Ирана не достигли целей

      Центробанк заподозрил аудитора Киви Банка в нарушении «антиотмывочного» закона

      Российский военный сел пьяным за руль и был осужден

      Перебегавшую дорогу россиянку переехали два автомобиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше