Баскетбольный ЦСКА уволил главного тренера перед стартом плей-офф

ЦСКА уволил главного тренера Райковича перед стартом плей-офф Единой лиги ВТБ

Баскетбольный ЦСКА уволил главного тренера Эмила Райковича перед стартом плей-офф Единой лиги ВТБ. Об этом сообщается на сайте команды.

Новым главным тренером московской команды стал Андреас Пистиолис. Контракт с греческим специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Райкович выразил благодарность клубу и его президенту Андрею Ватутину. «За эти два года у нас было много побед и большое количество приятных моментов, которые останутся в моей памяти. Сейчас хочу поблагодарить свой штаб, игроков и, что не менее важно, болельщиков ЦСКА, которые всегда поддерживали нас в каждом матче», — отметил он.

Ватутин назвал решение о смене тренера непростым. «Сейчас, несмотря на то, что мы до последнего тура боролись за лидерство в очень конкурентном регулярном чемпионате Лиги ВТБ, результаты второго раунда и, главное, качество игры не устраивают ни клуб, ни болельщиков», — объяснил глава команды.

Македонский специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 под руководством Райковича ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата и бронзовым призером Единой лиги ВТБ.

Пистиолис ранее работал в ЦСКА с 2014 по 2022 год в качестве первого ассистента главного тренера Димитриса Итудиса. Вместе с ним команда дважды побеждала в Евролиге и шесть раз становился лучшим в Единой лиге ВТБ. После Пистиолис дебютировал на должности главного тренера в турецком «Галатасарае».