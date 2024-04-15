В России ответили на предположение Сырского о сроках взятия Часова Яра ВС РФ

Полковник Матвийчук осудил слова Сырского о планах России взять Часов Яр 9 мая

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук ответил на предположение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о планах Вооруженных сил России (ВС РФ) взять Часов Яр 9 мая. В беседе с «Лентой.ру» осудил слова главкома ВСУ о сроках взятия Часова Яра.

Ранее Сырский заявил, что российские войска намерены взять под контроль город Часов Яр к 9 мая. По его словам, в настоящий момент Россия концентрирует свои усилия к западу от Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), чтобы попытаться взять Часов Яр перед дальнейшим предполагаемым наступлением на Краматорск.

«Сырскому надо показать, что Россия якобы идеологизирована, мы какие-то даты назначаем, к чему-то что-то приурочиваем. Нет таких дат, наши войска двигаются так, как двигаются, и выполняют задачи согласно возможностям, а не какому-то графику. Это все словоблудие, которым они пытаются оправдать свои неудачи», — сказал Матвийчук.

Прогнозировать сроки взятия населенных пунктов в данной ситуации — это очень плохое дело, сроки зависят от многих факторов: это и сплоченность нашего народа, и мощность нашей экономики, уверенность наших солдат в победе и усталость, огромные потери со стороны украинской армии Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

14 апреля главком ВСУ сообщал, что украинские войска пытаются укрепить оборону в Часовом Яре, усиливая действующие там подразделения боеприпасами, дронами и средствами радиоэлектронной борьбы.

До этого Сырский заявлял о серьезном обострении ситуации в зоне боевых действий в Донбассе. Тогда же ситуацию прокомментировал и советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, Киев направил в Часов Яр дополнительные силы с целью удержания одного из важнейших районов в обороне города.