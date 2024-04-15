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20:42, 15 апреля 2024Интернет и СМИ

Хованский заявил о желании отказаться от российского гражданства

Блогер Хованский заявил о желании отказаться от российского гражданства

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Известный блогер Юрий Хованский, переехавший в Сербию, заявил о желании отказаться от российского гражданства. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала «Вписка».

Хованский сообщил, что не собирается возвращаться в Россию и хочет отказаться от гражданства. «Мне здесь нравится. Здесь кайфово, здесь балдеж», — отметил он, говоря о жизни в Сербии.

По словам блогера, у него есть мексиканское гражданство. «Но нет мексиканского загранпаспорта, а в Сербии можно жить только по загранпаспорту. Поэтому формально я могу отказаться [от российского гражданства], но тогда меня взашей вытолкают в Мексику», — пояснил он.

Ранее Хованский заявил, что предложил своим родителям переехать в Сербию, но они отказались. Блогер также посетовал, что его друзья, живущие в России, тоже не планируют эмигрировать к нему в балканскую страну.

Хованский вместе с женой Ксенией переехал в Сербию в сентябре 2022 года. Как объяснил блогер, он решил не дожидаться, когда ему придет повестка в военкомат, и эмигрировал.

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      Олег Давыдов
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