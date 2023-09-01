Живущий в Сербии российский блогер рассказал о нежелании близких эмигрировать

Блогер Хованский заявил, что родители пока не намерены переезжать в Сербию

Известный российский блогер и стример Юрий Хованский высказался о нежелании близких переезжать в Сербию, где он проживает с женой Ксенией. В ходе трансляции на своем YouTube-канале он заявил, что предложил родителям эмигрировать, однако они пока не намерены этого делать.

«Я их звал в Сербию, они все: "Ну, может, когда-нибудь, что-нибудь, если так, если этак"», — рассказал Хованский о предложении родителям перебраться к нему.

Блогер также посетовал на то, что его друзья, живущие в России, тоже не планируют переезжать в Сербию. «Я уже *** [устал] всем рекламировать Сербию, советовать, всем *** [все равно]», — пожаловался он.

Юрий Хованский вместе с Ксенией переехал в Сербию в сентябре 2022 года. Незадолго до этого он рассказывал о желании эмигрировать в эту страну в интервью журналистке Ксении Собчак. Блогер заявлял, что хочет вести свой привычный образ жизни, находясь при этом в Сербии.

В июле 2022 года суд прекратил уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Хованского. Позднее его также исключили из перечня террористов и экстремистов.