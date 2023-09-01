Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:22, 1 сентября 2023Интернет и СМИ

Живущий в Сербии российский блогер рассказал о нежелании близких эмигрировать

Блогер Хованский заявил, что родители пока не намерены переезжать в Сербию
Юрий Хованский

Юрий Хованский. Кадр: Юрий Хованский / YouTube

Известный российский блогер и стример Юрий Хованский высказался о нежелании близких переезжать в Сербию, где он проживает с женой Ксенией. В ходе трансляции на своем YouTube-канале он заявил, что предложил родителям эмигрировать, однако они пока не намерены этого делать.

«Я их звал в Сербию, они все: "Ну, может, когда-нибудь, что-нибудь, если так, если этак"», — рассказал Хованский о предложении родителям перебраться к нему.

Блогер также посетовал на то, что его друзья, живущие в России, тоже не планируют переезжать в Сербию. «Я уже *** [устал] всем рекламировать Сербию, советовать, всем *** [все равно]», — пожаловался он.

Юрий Хованский вместе с Ксенией переехал в Сербию в сентябре 2022 года. Незадолго до этого он рассказывал о желании эмигрировать в эту страну в интервью журналистке Ксении Собчак. Блогер заявлял, что хочет вести свой привычный образ жизни, находясь при этом в Сербии.

В июле 2022 года суд прекратил уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Хованского. Позднее его также исключили из перечня террористов и экстремистов.

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости

    Перечислены нововведения в российских школах с 1 сентября

    В России с 1 сентября изменились правила оказания платной медицинской помощи

    Раскрыто состояние экстренно госпитализированного депутата Госдумы Сокола

    В российском регионе возбудили дело из-за избиения школьницы

    Медведев вышел в третий круг US Open

    Живущий в Сербии российский блогер рассказал о нежелании близких эмигрировать

    Дело Митволя о хищении выделенных на метро 900 миллионов рублей передали в суд

    Из-за ограничений в аэропортах Москвы 14 рейсов ушли на другие аэродромы

    Почти 100 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

    Российских школьников будут учить по единым государственным учебникам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости