Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:25, 15 апреля 2024Россия

В МЧС назвали село с самой сложной паводковой ситуацией под Оренбургом

МЧС: в селе Илек под Оренбургом будет самая сложная ситуация с паводком

Фото: Andrey Titov / Global Look Press

Спасатели направлены в село Илек Оренбургской области, где складывается самая сложная паводковая ситуация, заявил глава МЧС России Александр Куренков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, с помощью авиации в Орск была переброшена группировка, которая сразу начала работать. «Они своеобразным перекатом продолжают двигаться по Оренбургской области и сейчас будут находиться в селе Илек, в котором будет самая сложная ситуация, на наш взгляд», — подчеркнул он. Куренков назвал ситуацию в населенном пункте одной из самых тяжелых.

Он добавил, что по состоянию на 16:00 (14:00 по московскому времени) уровень Урала у села Илек поднялся до 905 сантиметров. Это на 15 сантимеров выше опасной отметки.

Ранее стало известно, что паводки в российских регионах могут закончиться через две недели при отсутствии сильных дождей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц обратится к Си Цзиньпину с призывом по поводу России. Чего он добивается от Китая?

      В Тбилиси граждане вышли на митинг к парламенту против закона об иноагентах

      Германия призвала КНР прилагать усилия для разрешения конфликта на Украине

      США опровергли получение от Ирана предупреждений об атаке на Израиль

      В Херсонской области избавятся от «вредной и лживой» украинской литературы

      В Польше назвали серьезную угрозу для ВСУ

      Самая красивая спортсменка мира снялась в комбинезоне с глубоким декольте

      В МЧС назвали село с самой сложной паводковой ситуацией под Оренбургом

      Во Франции раскритиковали помощь Украине в ущерб собственным интересам

      В США заявили о нежелании войны с Ираном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше