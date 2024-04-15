В МЧС назвали село с самой сложной паводковой ситуацией под Оренбургом

МЧС: в селе Илек под Оренбургом будет самая сложная ситуация с паводком

Спасатели направлены в село Илек Оренбургской области, где складывается самая сложная паводковая ситуация, заявил глава МЧС России Александр Куренков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, с помощью авиации в Орск была переброшена группировка, которая сразу начала работать. «Они своеобразным перекатом продолжают двигаться по Оренбургской области и сейчас будут находиться в селе Илек, в котором будет самая сложная ситуация, на наш взгляд», — подчеркнул он. Куренков назвал ситуацию в населенном пункте одной из самых тяжелых.

Он добавил, что по состоянию на 16:00 (14:00 по московскому времени) уровень Урала у села Илек поднялся до 905 сантиметров. Это на 15 сантимеров выше опасной отметки.

Ранее стало известно, что паводки в российских регионах могут закончиться через две недели при отсутствии сильных дождей.