Известный телеведущий оценил возможность эмиграции из России

Телеведущий Марк Бартон заявил, что не хотел бы эмигрировать из России

Известный телеведущий, психолог Марк Бартон заявил, что не хотел бы эмигрировать из России. Возможность переезда в другую страну он оценил в шоу «Не Пруст», видео вышло на YouTube.

Бартону задали вопрос: «Если не Россия, то какая страна?» Однако телеведущий в ответ назвал Россию.

«Я в разных странах был, мне не нравится. В гости поехать — возможно, Италия. Побыть там какое-то непродолжительное время», — объяснил он. Бартон также высказался о поездках за рубеж словами «постоянно хочется домой».

Ранее известный блогер Амиран Сардаров, вернувшийся в Россию из США, пожаловался на трудности эмиграции. Он заявил, что за границей человек оказывается в другой вселенной и переживает очень жесткие внутренние изменения.

Перед этим сообщалось, что телеведущая Анфиса Чехова оценила перспективу эмиграции ради возлюбленного. Она заверила, что готова к такому шагу.