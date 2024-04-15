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20:10, 15 апреля 2024Интернет и СМИ

Известный телеведущий оценил возможность эмиграции из России

Телеведущий Марк Бартон заявил, что не хотел бы эмигрировать из России

Кадр: «Не Пруст» / YouTube

Известный телеведущий, психолог Марк Бартон заявил, что не хотел бы эмигрировать из России. Возможность переезда в другую страну он оценил в шоу «Не Пруст», видео вышло на YouTube.

Бартону задали вопрос: «Если не Россия, то какая страна?» Однако телеведущий в ответ назвал Россию.

«Я в разных странах был, мне не нравится. В гости поехать — возможно, Италия. Побыть там какое-то непродолжительное время», — объяснил он. Бартон также высказался о поездках за рубеж словами «постоянно хочется домой».

Ранее известный блогер Амиран Сардаров, вернувшийся в Россию из США, пожаловался на трудности эмиграции. Он заявил, что за границей человек оказывается в другой вселенной и переживает очень жесткие внутренние изменения.

Перед этим сообщалось, что телеведущая Анфиса Чехова оценила перспективу эмиграции ради возлюбленного. Она заверила, что готова к такому шагу.

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      Маргарита Щигарева
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