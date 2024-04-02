Вернувшийся в Россию из США блогер пожаловался на трудности эмиграции

Вернувшийся в Россию блогер Сардаров заявил, что за границей ломаются судьбы

Известный блогер Амиран Сардаров, вернувшийся в Россию из США, пожаловался на трудности эмиграции. На эту тему он порассуждал в беседе с блогером Николаем Соболевым, видео доступно на YouTube.

«Там судьбы ломаются, когда уезжаешь из страны. Они реально ломаются. У тебя ничего не остается, кроме как тебя самого наедине с собой», — заявил Сардаров. Он также отметил, что за границей человек оказывается в другой вселенной и переживает очень жесткие внутренние изменения.

Блогер также отметил, что многие из его коллег, переезжая за границу, перестают снимать видео, поскольку «теряются».

Осенью 2020 года Сардаров объявил, что переехал в Лос-Анджелес. В декабре 2021 года стало известно, что блогер вернулся в Россию, однако впоследствии снова на какое-то время уезжал в США. Во время пребывания в этой стране Сардаров рассказывал, что скучал по близким и по России.