Стали известны подробности о здоровье испытателя самолетов Квочура перед смертью

«Лента.ру»: испытатель сверхзвуковых самолетов Квочур долго болел перед смертью

Российский заслуженный летчик-испытатель сверхзвуковых самолетов Квочур Анатолий Квочур долго болел перед смертью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в окружении военного.

Других подробностей о болезни Квочура собеседник «Ленты.ру» из окружения летчика не привел.

О смерти Анатолия Квочура сообщил его сын Николай. Герой России, который участвовал в испытаниях самолетов Су-17, МиГ-29 и МиГ-31, ушел из жизни на 72-м году.

Летчик родился 16 апреля 1952 года в Винницкой области Украинской ССР. В 1973 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков. С 1973 по 1977 год служил в ГДР. В 1978-1981 годы был летчиком-испытателем Комсомольска-на-Амуре авиационного завода.

Квочур входит в список десяти ведущих летчиков-испытателей мира. За время своей практики он освоил около 90 типов летательных аппаратов, в том числе используемых НАТО, подготовил множество летчиков и установил несколько мировых рекордов.

