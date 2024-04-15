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11:56, 15 апреля 2024Наука и техника

Умер испытатель сверхзвуковых самолетов Квочур

На 72-м году жизни умер летчик-испытатель сверхзвуковых самолетов Квочур

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Умер заслуженный летчик-испытатель сверхзвуковых самолетов Анатолий Квочур. Об этом во «ВКонтакте» сообщил его сын Николай Квочур.

Герой России, принимавший участие в испытаниях самолетов Су-17, МиГ-29 и МиГ-31, ушел из жизни в возрасте 71 года.

Родился Квочур 16 апреля 1952 года в селе Мазуровка Могилев-Подольского района Винницкой области Украинской ССР. В 1973 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков. В 1973-1977 годах служил в ГДР. В 1978-1981 годы был летчиком-испытателем Комсомольского-на-Амуре авиационного завода.

Ранее на 95 году жизни умер известный британский ученый, нобелевский лауреат Питер Хиггс, предсказавший существование элементарной частицы, которая в дальнейшем была названа в его честь.

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      Иван Потапов
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