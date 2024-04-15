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19:29, 15 апреля 2024Спорт

«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина

«Металлург» победил «Автомобилиста» и вышел в финал Кубка Гагарина

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У победителя заброшенными шайбами отметились нападающие Дмитрий Силантьев, Данила Юров и Денис Зернов. В составе «Автомобилиста» дубль сделал форвард Максим Денежкин.

Таким образом, «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина. Команда выиграла серию со счетом 4-3.

В финале «Металлург» встретится с ярославским «Локомотивом», который в полуфинале разгромил челябинский «Трактор» со счетом 4-0 в серии.

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      Анастасия Борисова
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