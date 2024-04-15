«Металлург» победил «Автомобилиста» и вышел в финал Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У победителя заброшенными шайбами отметились нападающие Дмитрий Силантьев, Данила Юров и Денис Зернов. В составе «Автомобилиста» дубль сделал форвард Максим Денежкин.

Таким образом, «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина. Команда выиграла серию со счетом 4-3.

В финале «Металлург» встретится с ярославским «Локомотивом», который в полуфинале разгромил челябинский «Трактор» со счетом 4-0 в серии.