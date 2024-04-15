МИД Ирана объяснил атаку на Израиль бездействием США

МИД Ирана: бездействие США и их союзников стало причиной атаки на Израиль

Бездействие США и их союзников стало причиной ответного удара Ирана по территории Израиля. Атаку объяснил официальный представитель иранского МИД Насер Канани, сообщает агентство IRNA.

«Действия Ирана были необходимыми и целесообразными. Они были нацелены на военные объекты. Их причиной стали отсутствие адекватных мер со стороны Совета Безопасности ООН и бездействие США, Великобритании и Франции, которые не смогли предотвратить преступления», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что главы стран Группы семи (G7) ввиду обеспокоенности ситуацией в регионе попросят Израиль не допустить эскалации конфликта при ответе на ракетную атаку Ирана. По итогам встречи в формате видеосаммита страны выразили поддержку Израилю и потребовали от Ирана прекратить атаки, также предупредив о возможных мерах противодействия со стороны союзников Тель-Авива.