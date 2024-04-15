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19:36, 15 апреля 2024Бывший СССР

На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и выбросили его в лесу

На Украине сотрудники ТЦК задержали мужчину и выбросили на границе со Словакией

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

В Закарпатской области сотрудники военкомата задержали молодого человека, удерживали его для выяснения личных данных и выбросили в лесу на границе со Словакией. Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua».

Жительница Львова рассказала, что ее друга задержали сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) на блокпосту в закарпатском селе Нижние Ворота.

По ее словам, сотрудники ТЦК попросили молодого человека сесть в автобус для уточнения данных. После этого его увезли в военкомат, где удерживали несколько часов, не выдавая повестки, а затем вывезли к границе со Словакией и выбросили в лесу.

Вскоре молодого человека задержали пограничники. По словам девушки, они намерены выписать ему штраф за попытку незаконного пересечения границы.

Ранее в украинском военкомате избили пришедшую за мужем женщину. Она отказывалась покидать помещение и игнорировала полицейских.

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      Илья Таксюр
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