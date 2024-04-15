Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 7-й матч
Аталанта
Сегодня
21:45 (Мск)
Верона
Италия - Серия А|32-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:30 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Екатерина Александрова
Завтра
11:00 (Мск)
Онс Жабер
Штутгарт
Людмила Самсонова
Завтра
11:00 (Мск)
Анастасия Потапова
Штутгарт
13:56, 15 апреля 2024Спорт

Олимпийская чемпионка из России станет матерью

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева станет матерью

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева станет матерью. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, слова которой передает «Чемпионат».

«Ни для кого не секрет, что Наталья и Александр Терентьевы ждут пополнения. Надеюсь, скоро мы увидим Наташу в новом качестве», — заявила Вяльбе. Пара поженилась в августе 2023 года.

Терентьева (в девичестве — Непряева) — олимпийская чемпионка и трехкратный призер Олимпийских игр, трехкратный призер чемпионатов мира, а также первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски». В сезоне-2021/2022 она досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира и завоевала большой Хрустальный глобус.

Терентьев на Олимпийских играх в Пекине завоевал две бронзовые медали. Он попал на пьедестал в спринте свободным стилем и в командном спринте классикой вместе с Александром Большуновым.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в московском офисе. Как он там оказался?

      Блогерам проспонсируют создание шоу

      В крупном российском городе заявили о массовом отъезде мигрантов

      Следствие отказалось от заключения популярного российского блогера под стражу

      Российская «Площадь» обнулит цели

      Автор песни «Миллион алых роз» вспомнил о конфликтах с Пугачевой

      Tesla собралась уволить каждого десятого сотрудника

      Российский режиссер упал на нож и был госпитализирован

      Минобороны впервые заявило об уничтожении гаубицы L-119 и станции РЭБ «Хмара»

      Росгвардейцы нашли схроны ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше