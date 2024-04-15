Олимпийская чемпионка из России станет матерью

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева станет матерью

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева станет матерью. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, слова которой передает «Чемпионат».

«Ни для кого не секрет, что Наталья и Александр Терентьевы ждут пополнения. Надеюсь, скоро мы увидим Наташу в новом качестве», — заявила Вяльбе. Пара поженилась в августе 2023 года.

Терентьева (в девичестве — Непряева) — олимпийская чемпионка и трехкратный призер Олимпийских игр, трехкратный призер чемпионатов мира, а также первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски». В сезоне-2021/2022 она досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира и завоевала большой Хрустальный глобус.

Терентьев на Олимпийских играх в Пекине завоевал две бронзовые медали. Он попал на пьедестал в спринте свободным стилем и в командном спринте классикой вместе с Александром Большуновым.