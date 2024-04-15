Орбакайте публично обратилась к Пугачевой в день ее 75-летия

Орбакайте поздравила с днем рождения Пугачеву словами «Алла будет петь»

Певица Кристина Орбакайте публично поздравила свою мать, эстрадную исполнительницу Аллу Пугачеву, с днем рождения. Исполнительница хита «Перелетная птица» обратилась к имениннице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В посте Орбакайте поделилась архивными кадрами совместных выступлений с матерью. «Алла будет петь... С днем рождения, мама», — обратилась она к певице. Артистка закрыла комментарии к посту.

15 апреля Пугачевой исполнилось 75 лет. Орбакайте родилась в 1971 году во время брака исполнительницы с цирковым артистом литовского происхождения Миколасом Орбакасом. Супруги развелись в 1973 году.

Ранее в СМИ появились сообщения, что гости не смогли прибыть на празднество Пугачевой из-за прерванного авиасообщения в Израиле. Источники утверждают, что рядом с певицей не присутствует и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом России иностранным агентом).