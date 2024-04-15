Ласточкин: Россия модернизирует средства защиты от высокоточного оружия ВСУ

Россия модернизирует средства защиты от высокоточного оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник Войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России Юрий Ласточкин.

По его словам, в зоне специальной военной операции (СВО) противник использовал высокоточное оружие с оптической системой наведения, бороться с чем можно «путем оснащения максимального количества образцов бронированной техники комплексами индивидуальной защиты».

Ласточкин заявил, что потенциал российского оборонно-промышленного комплекса позволит сделать терминалы Starlink, которыми пользуются ВСУ, целями в рамках СВО.