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12:22, 15 апреля 2024Наука и техника

Россия модернизирует средства защиты от высокоточного оружия ВСУ

Ласточкин: Россия модернизирует средства защиты от высокоточного оружия ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия модернизирует средства защиты от высокоточного оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник Войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России Юрий Ласточкин.

По его словам, в зоне специальной военной операции (СВО) противник использовал высокоточное оружие с оптической системой наведения, бороться с чем можно «путем оснащения максимального количества образцов бронированной техники комплексами индивидуальной защиты».

Ласточкин заявил, что потенциал российского оборонно-промышленного комплекса позволит сделать терминалы Starlink, которыми пользуются ВСУ, целями в рамках СВО.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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