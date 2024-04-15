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06:37, 15 апреля 2024Россия

Российские РЭБ могут сделать своими целями используемые ВСУ терминалы Starlink

Войска РЭБ: потенциал ОПК позволит делать терминалы Starlink целями в рамках СВО

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Потенциал российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) позволит сделать терминалы Starlink, которыми пользуются Вооруженные силы Украины (ВСУ), целями в рамках спецоперации (СВО). С таким заявлением выступил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ Юрий Ласточкин, передает «Красная звезда».

По словам Ласточкина, большое количество терминалов широко используется во всех звеньях управления украинской армией, это подтверждают данные радиоразведки.

«Вопрос легитимности передачи технологий коммерческой системы одной из воюющих сторон — это продолжение темы двойных стандартов и лицемерия международной политики США», — подчеркнул представитель ВС России.

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      Александра Синицына
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