Россиян предупредили о рейдах на дорогах
ГИБДД: в Москве пройдут рейды по выявлению поддельных прав
На дорогах Москвы пройдут полицейские рейды — ГИБДД будет проверять у российских водителей права и выявлять поддельные документы. Об этом сообщили в столичном управлении инспекции, заявление приводит ТАСС.
Как сообщили агентству в ГИБДД, инспекторы также будут проверять «маркировочные обозначения транспортных средств».
Уточняется, что рейды на дорогах Москвы пройдут с 16 по 19 апреля.
Ранее сообщалось, что о сбое в работе системе ГИБДД, который привел к проблемам с получением и обменом водительских удостоверений.