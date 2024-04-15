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19:26, 15 апреля 2024Россия

Россиян предупредили о рейдах на дорогах

ГИБДД: в Москве пройдут рейды по выявлению поддельных прав

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На дорогах Москвы пройдут полицейские рейды — ГИБДД будет проверять у российских водителей права и выявлять поддельные документы. Об этом сообщили в столичном управлении инспекции, заявление приводит ТАСС.

Как сообщили агентству в ГИБДД, инспекторы также будут проверять «маркировочные обозначения транспортных средств».

Уточняется, что рейды на дорогах Москвы пройдут с 16 по 19 апреля.

Ранее сообщалось, что о сбое в работе системе ГИБДД, который привел к проблемам с получением и обменом водительских удостоверений.

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      Марк Леонов
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