Россиян предупредили о рейдах на дорогах

ГИБДД: в Москве пройдут рейды по выявлению поддельных прав

На дорогах Москвы пройдут полицейские рейды — ГИБДД будет проверять у российских водителей права и выявлять поддельные документы. Об этом сообщили в столичном управлении инспекции, заявление приводит ТАСС.

Как сообщили агентству в ГИБДД, инспекторы также будут проверять «маркировочные обозначения транспортных средств».

Уточняется, что рейды на дорогах Москвы пройдут с 16 по 19 апреля.

Ранее сообщалось, что о сбое в работе системе ГИБДД, который привел к проблемам с получением и обменом водительских удостоверений.