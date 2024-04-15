Россиянам назвали причину невыгодности отпуска в мае

Юрист Нечаева: отпуск в мае невыгоден из-за соотношения рабочих и нерабочих дней

Брать отпуск в мае не выгодно из-за большого количества праздничных дней. Причину назвала эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева в беседе с РИА Новости.

По ее словам, в последнем весеннем месяце меньше рабочих дней. Кроме того, в отпуск не засчитываются только сами праздники, а присоединенные к ним выходные — нет.

«Размер отпускных зависит от соотношения рабочих и нерабочих дней в месяце, чем больше первых и меньше вторых — тем больше отпускных вы получите. Таким образом, если вы работаете на пятидневной рабочей неделе, самые выгодные месяцы для отпуска — это июль (23 рабочих дня), август (22 рабочих дня) или октябрь (23 рабочих дня)», — объяснила юрист.

Ранее россиян предупредили, что в период отпусков активизируются мошенники. Аферисты звонят посетителям туристических сайтов и предлагают оставить отзыв за вознаграждение, которое они позднее не выплачивают.

