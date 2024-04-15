Россияне объединились и нашли способ защититься от наводнения

Жители поселка Перовский под Оренбургом сами насыпали дамбу и спаслись от потопа

Жители поселка Перовский под Оренбургом объединились в инициативную группу и нашли способ спасти свои дома и участки от подступающей воды. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным портала, когда в Перовском узнали о скором подтоплении их участков, то скооперировались и собрали три миллиона рублей для покупки грунта и аренды строительной техники. После этого часть жителей населенного пункта стали круглосуточно работать над насыпью, а другая — готовила им пищу и сменяла на дежурствах.

За несколько дней сооружение длиной в полтора километра было построено, и вода не прошла в поселок.

Однако построившие частную дамбу россияне столкнулись с критикой. По данным Baza, местные чиновники сообщили жителям Перовского, что возведение дамбы не было согласовано с администрацией и может повлечь наказание.

Также жители соседних населенных пунктов заявили, что из-за возведенной в Перовском дамбы оказалась затоплена водонасосная станция, которая направляла питьевую воду сразу в несколько поселков, среди которых был и сам Перовский.

Половодье затронуло десятки российских регионов. В МЧС подчеркнули, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, обстановка на Урале и в Поволжье оценивается как сложная.