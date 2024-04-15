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11:43, 15 апреля 2024Ценности

Собчак без макияжа снялась в откровенном топе

Телеведущая Ксения Собчак без макияжа снялась в лосинах и укороченном топе

Фото: @xenia_sobchak

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах (на момент написания новости они удалены) 42-летняя знаменитость предстала в черных облегающих лосинах и сером укороченном топе на тонких бретелях без бюстгальтера, продемонстрировав живот.

Звезда распустила короткие волосы и отказалась от макияжа. В качестве аксессуаров Собчак выбрала очки для зрения, браслеты и кольцо.

Ранее в апреле Собчак решила заработать на старой одежде. Сообщалось, что знаменитость предлагала на продажу 11 предметов гардероба за 809,3 тысячи рублей.

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      Екатерина Ештокина
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