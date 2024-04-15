Стало известно о состоянии Куклачева в реанимации

Mash: дрессировщик Куклачев пробудет в реанимации еще неделю

Народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев после операции на сердце еще неделю будет в реанимации. О его состоянии стало известно Telegram-каналу Mash.

Медики решили, что после перенесенного хирургического вмешательства артисту не стоит перегружать себя. Несмотря на запрет разговаривать, в первый день после операции Куклачев связался с сыном и дал ему рекомендации о дальнейшей работе Театра кошек. Также известно, что к дрессировщику вернулся аппетит.

12 апреля 75-летнему Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Артист перенес обширный инфаркт. Позднее Куклачев вышел на связь и сообщил, что во время операции ему поставили пять стентов на сердце.