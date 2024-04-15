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09:30, 15 апреля 2024Наука и техника

Уровень стресса научились определять с помощью умного кольца

PLOS: ученые определили уровень стресса ночью при помощи умного кольца

Фото: Unsplash

Специалисты Университета Вермонта (США) научились точно определять и прогнозировать уровень стресса во сне. Исследование было опубликвано в журнале PLOS Digital Health.

Ученые предположили, что во время сна организм человека может давать большое количество сигналов, по которым можно определять уровень стресса. Специалисты подтвердили свою гипозету с помощью умных колец, которые раздали участникам исследования.

В материале подчеркивается связь между качеством сна и уровнем стресса. По словам ученых, чтобы отдохнуть, человек должен спать 8-9 часов. Умные кольца, собирающие данные о пульсе, помогли доказать, что каждый дополнительный час сна снижал вероятность возникновения стресса на 38 процентов. Кроме того, оказалось, что с каждым ударом пульса сверх нормы уровень стресса возрастал на 3,6 процента.

Ученые отметили, что их метод помог определить уровень стресса и научиться предупреждать его. «Если мы умеем определять в режиме реального времени, что кто-то испытывает повышенный стресс, у нас есть возможность предложить полезные вмешательства», — заявила автор исследования Лаура Блумфилд.

В конце марта ученые Стокгольмского университета заявили, что качество сна связано с субъективным возрастом — тем, насколько человек чувствует себя молодым. В ходе исследования выяснилось, что каждая ночь плохого сна заставляла людей чувствовать себя на 0,23 года старше.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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