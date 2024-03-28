Раскрыт способ чувствовать себя молодым

Ученые Стокгольмского университета связали качество сна с субъективным возрастом

Ученые Стокгольмского университета раскрыли способ, как чувствовать себя молодым и здоровым. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B, качество сна связано с субъективным возрастом — тем, насколько человек чувствует себя молодым.

Специалисты проанализировали данные 429 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Респонденты сообщили, на сколько лет они себя чувствуют, как часто они не высыпались в прошлом месяце и насколько они были сонливыми. Оказалось, что каждая ночь плохого сна заставляла людей чувствовать себя на 0,23 года старше.

Исследователи также провели эксперимент с участием 186 человек в возрасте от 18 до 46 лет. Две ночи они спали только по четыре часа и две ночи — по девять часов. После частичной депривации сна добровольцы сообщили, что они чувствовали себя на 4,4 года старше.

Субъективный возраст коррелировал с тем, насколько сонливыми участники себя чувствовали. Так, чувство повышенной бодрости было связано с ощущением себя на четыре года моложе фактического возраста, тогда как сильная сонливость была связана с ощущением на шесть лет старше фактического возраста.

Авторы заключают, что результаты убедительно подтверждают, что недостаточный сон и сонливость оказывают существенное влияние на то, насколько старыми люди себя чувствуют, и что сохранение сна, вероятно, является ключевым фактором, позволяющим чувствовать себя молодыми.