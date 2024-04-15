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13:59, 15 апреля 2024Культура

Супруга звезды «Слова пацана» пожаловалась на крики его фанаток под окном

Жена актера Минекаева пожаловалась на фанаток, начавших орать под его окном
Азиза Бекманова и Рузиль Минекаев

Азиза Бекманова и Рузиль Минекаев. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Супруга российского актера и звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиля Минекаева пожаловалась на фанаток своего мужа, которые вычислили адрес его квартиры в Москве и начали орать под окнами. Об этом Азиза Минекаева рассказала в своем Telegram-канале.

Девушка заявила, что крики поклонниц его супруга мешают их сыну спать, а также опубликовала запись, на которой слышно, как фанатки актера громко произносят его имя.

«Фанаты Рузиля, если вы читаете этот тгк, пожалуйста, перестаньте орать под окном, у нас сын спит, епрст», — написала Минекаева. Супруга актера добавила, что крики под окнами продолжаются уже целый час.

Ранее Рузиль Минекаев объяснил нежелание приезжать в родной город Нурлат после успеха проекта «Слово пацана». По словам артиста, он стал замечать, что в Москве отдыхает больше, чем в родном городе, из-за пристального внимания людей.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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