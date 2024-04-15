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07:30, 15 апреля 2024Из жизни

Женщина отрезала пенис надумавшему уйти от нее любовнику

Фото: Alyson McPhee / Unsplash

В Барселоне, Испания, 38-летняя женщина по имени Таня отрезала пенис любовнику из-за ревности, заподозрив, что он надумал уйти от нее. Об этом сообщает Metro.

31 мая 2021 года Таня пошла на свидание в бар с мужчиной по имени Абдул. На тот момент они состояли в романтических отношениях уже четыре года, к тому же, он был ее начальником. В какой-то момент женщина завязала Абдулу глаза салфеткой под предлогом, что сейчас займется с ним оральным сексом. Вместо этого она вытащила из кармана нож и отсекла ему гениталии.

Абдул немедленно обратился в полицию и лишь после этого отправился в больницу. Женщину задержали, но она отказывалась признать вину и объяснила свои действия самообороной. Однако кадры с камер видеонаблюдения в баре подтвердили слова Абдула.

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По версии следствия, действия Тани объясняются ревностью. Ее любовник родом из Бангладеш, где у него есть жена и дети. Вероятно, он мог говорить о намерении оставить ее и вернуться на родину.

Изначально Таня отрицала вину и во время суда, однако затем решила пойти на сделку со следствием, что позволило уменьшить срок ее тюремного заключение с десяти до семи лет. Вероятно, она проведет в тюрьме еще меньше времени, так как уже два года отсидела в СИЗО. Также ее обязали выплатить жертве 251,5 тысячи евро (24,8 миллиона рублей) в качестве компенсации.

Что касается Абдула, известно, что сейчас он живет с родственником и работает неполный день в супермаркете. Удалось ли ему восстановить гениталии, не сообщается.

Ранее сообщалось, что житель Бразилии, лишившийся пениса в результате нападения партнерши, вернулся к ней и возложил вину за произошедшее на себя. По его словам, если бы он не изменил возлюбленной с ее племянницей, преступления бы не случилось.

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      Алиса Дмитриева
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