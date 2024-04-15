Украинский дрон-камикадзе атаковал российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке украинского дрона-камикадзе

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке подверглось село Графовка Краснояружского района области. Пострадавших в результате взрыва нет, подчеркнул глава региона.

«Поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — добавил Гладков.

В этот же день беспилотник ВСУ атаковал село Глотово Грайворонского городского округа. Дрон сбросил взрывное устройство, в результате чего загорелся местный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.