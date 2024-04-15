Из-за сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ в российском регионе загорелся ФАП

Белгородский губернатор Гладков: беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на Глотово

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, дрон сбросил взрывное устройство, в результате чего загорелся местный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Возгорание оперативно потушили пожарные. Мирные жители не пострадали.

К посту также приложено фото, на котором видно, что здание ФАПа выгорело изнутри.

Ранее, 13 апреля, Гладков рассказал, что два дрона-камикадзе ВСУ атаковали трактор и КамАЗ в поле между Щетиновкой и Октябрьским. В результате пострадал тракторист, которого доставили в больницу с осколочным ранением плеча. Также повреждены оба транспортных средства.