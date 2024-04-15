Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:14, 15 апреля 2024Бывший СССР

В Армении опровергли переговоры с Британией о высылке нелегальных мигрантов

МИД Армении: Ереван не вел переговоры с Лондоном о высылке нелегальных мигрантов

Фото: Wikimedia

Армения не вела предметных и технических переговоров с Великобританией о высылке нелегальных мигрантов. Об этом заявила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян, передает РИА Новости.

Ранее газета The Times сообщила, что Британия обсудила вопрос об отправке мигрантов с Арменией, Коста-Рикой, Кот-Д'Ивуаром и Ботсваной по той же схеме, что использовалась с Руандой. Кроме того, Лондон сформировал резервный список из шести африканских стран, с которыми будут проведены аналогичные переговоры в случае неудачи. В него вошли Кабо-Верде, Сенегал, Танзания, Того, Ангола и Сьерра-Леоне.

«Армения и Великобритании имеют широкую повестку политического диалога, а предметных или технических переговоров по вопросу, поднятому в конкретной публикации, не было», — заявила представитель армянского МИД, комментируя публикацию Times.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать мирный договор с Баку в рамках трех ранее согласованных принципов. Об этом он заявил после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в московском офисе. Как он там оказался?

      В парламенте Грузии устроили драку из-за закона об иноагентах

      Блогерам проспонсируют создание шоу

      В крупном российском городе заявили о массовом отъезде мигрантов

      Следствие отказалось от заключения популярного российского блогера под стражу

      Российская «Площадь» обнулит цели

      Автор песни «Миллион алых роз» вспомнил о конфликтах с Пугачевой

      Tesla собралась уволить каждого десятого сотрудника

      Российский режиссер упал на нож и был госпитализирован

      Минобороны впервые заявило об уничтожении гаубицы L-119 и станции РЭБ «Хмара»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше