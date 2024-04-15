В Армении опровергли переговоры с Британией о высылке нелегальных мигрантов

МИД Армении: Ереван не вел переговоры с Лондоном о высылке нелегальных мигрантов

Армения не вела предметных и технических переговоров с Великобританией о высылке нелегальных мигрантов. Об этом заявила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян, передает РИА Новости.

Ранее газета The Times сообщила, что Британия обсудила вопрос об отправке мигрантов с Арменией, Коста-Рикой, Кот-Д'Ивуаром и Ботсваной по той же схеме, что использовалась с Руандой. Кроме того, Лондон сформировал резервный список из шести африканских стран, с которыми будут проведены аналогичные переговоры в случае неудачи. В него вошли Кабо-Верде, Сенегал, Танзания, Того, Ангола и Сьерра-Леоне.

«Армения и Великобритании имеют широкую повестку политического диалога, а предметных или технических переговоров по вопросу, поднятому в конкретной публикации, не было», — заявила представитель армянского МИД, комментируя публикацию Times.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать мирный договор с Баку в рамках трех ранее согласованных принципов. Об этом он заявил после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.