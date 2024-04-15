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03:03, 15 апреля 2024Россия

В Бурятии затопило десяток домов

Глава Бурятии сообщил о подтоплении 11 жилых домов и эвакуации жителей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Иволгинском районе Бурятии паводковые воды подтопили жилые дома. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.

Уточняется, что эвакуированы 22 человека, шесть из них — дети.

Ранее в МЧС сообщили о сотнях остающихся затопленными объектах в Курганской области. На этой территории сохраняется режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, под водой остаются более 500 жилых домов и приусадебных участков.

5 апреля в Орске произошел разрыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей. Половодье затронуло десятки российских регионов. В МЧС отмечают, что таких паводков в затопленных местностях не фиксировали никогда.

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      Юлия Мискевич
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