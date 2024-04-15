В Госдуме выступили против «замудренных вопросов» на ЕГЭ

Депутат Госдумы Казакова выступила против «замудренных вопросов» на ЕГЭ

На Едином государственном экзамене (ЕГЭ) не должно быть «замудренных вопросов», которые не связаны со школьной программой. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, ее цитирует ТАСС.

«Вот эти контрольно-измерительные материалы (КИМы) по ЕГЭ должны соответствовать образовательной программе. И когда здесь будет порядок полностью наведен, тогда и будет меньше вопросов», — считает парламентарий.

По ее словам, КИМы составляются экспертами, с которыми работает Рособрнадзор. Специалисты не должны придумывать вопросы, на которые даже взрослые иногда не могут найти ответов, добавила Казакова, подчеркнув, что отрицательно на сдачу ЕГЭ влияет и вариативность учебников и программ.

В 2024 году выпускники смогут пересдать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузах. Как уточнял председатель правительства Михаил Мишустин, одну дисциплину можно будет пересдать 4 и 5 июля.