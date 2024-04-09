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04:05, 9 апреля 2024Россия

Россиянам рассказали о главном изменении в порядке сдачи ЕГЭ в 2024 году

Депутат Вассерман напомнил выпускникам о возможности пересдать ЕГЭ в этом году

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Главное изменение в порядке сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году — это возможность выпускников пересдать один из предметов до конца приемной кампании в вузах, рассказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Об этом депутат напомнил в разговоре с «Лентой.ру».

«Еще недавно такая возможность до конца приемной кампании вообще не предусматривалась — как получилось, с тем и живи. И по сравнению с появлением самой возможности пересдачи пока, на мой взгляд, не очень существенны конкретные особенности этого процесса», — отметил Вассерман.

Депутат сообщил, что порядок пересдачи ЕГЭ сейчас разрабатывается.

«Но, скорее всего, по результату первой волны пересдачи понадобятся какие-нибудь доработки. Это практически неизбежно», — добавил он.

Именно потому что разрабатываемый порядок пока не опробован, я не знаю, во-первых, какие уточнения в него еще внесут прямо по ходу этой доработки, а во-вторых, какой он будет в дальнейшем

Анатолий Вассерманчлен комитета Госдумы по просвещению
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Ранее проект нового расписания ЕГЭ был опубликован Министерством просвещения России и Роспотребнадзором. В документе предусмотрена «возможность выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать ЕГЭ по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты».

Кроме того, сроки проведения некоторых экзаменов были изменены таким образом, чтобы у школьников имелась возможность дождаться результатов и решить, нужна ли им пересдача.

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      Алена Шевченко
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