Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ-2024

Проект нового расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) был опубликован Министерством просвещения России и Роспотребнадзором 4 апреля. Он был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что в документе предусмотрена «возможность выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать ЕГЭ по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты».

Кроме того, сроки проведения некоторых экзаменов были изменены таким образом, чтобы у школьников имелась возможность дождаться результатов и решить, нужна ли им пересдача. Уточняется, что ЕГЭ по географии, литературе и химии состоятся 23 мая, по русскому языку — 28 мая, по математике — 31 мая.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что правом пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании, как ожидается, воспользуется небольшое число выпускников. Так, с лета 2024 года у российских школьников появится возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору.