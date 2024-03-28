В Рособрнадзоре спрогнозировали спрос на пересдачу одного предмета ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: большого спроса на пересдачу предмета ЕГЭ не ожидаем

Новым правом пересдать один предмет Единого государственного экзамена (ЕГЭ) до конца приемной кампании, как ожидается, воспользуется небольшое число выпускников. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его цитирует ТАСС.

«У меня есть прогноз, что не будет сильно большого наплыва на пересдачу», — сказал он на заседании Комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Глава ведомства также добавил, что новое расписание ЕГЭ утвердят к концу апреля. Службе нужно провести ряд согласований с регионами, добавил Музаев.

В России с лета 2024 года у школьников появится возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору. С таким предложением впервые выступил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Повторные попытки для школьников пройдут до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи.