В Израиле отменили ограничения из-за атаки Ирана

ЦАХАЛ: в Израиле отменили ограничения, введенные в связи с атакой Ирана

В Израиле отменили ограничения, введенные в связи с атакой Ирана. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ).

Отмечается, что израильское командование тылом после очередной оценки ситуации решило отменить общественные ограничения с понедельника, 15 апреля. Планируется возобновить работу учебных заведений и отменить запрет на массовые собрания.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана «объявлением войны».«Это все равно что настоящая война. Я имею в виду это объявление войны», — отметил он. Герцог призвал мировых лидеров «дать ясно понять» Тегерану, что подобные действия неприемлемы.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.