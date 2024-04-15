В Минэнерго Украины заявили об огромных потерях генерирующих мощностей

Глава Минэнерго Украины: потери генерирующих мощностей достигают семи гигаватт

Потери генерирующих мощностей в энергосистеме Украины достигают семи гигаватт. Об этом заявил глава Минэнерго республики Герман Галущенко, передает РИА Новости.

«Мы подсчитали, что потеряли примерно до семи гигаватт в нашей системе. Это весьма огромный объем генерирующих мощностей», — заявил он в ходе неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе.

Галущенко также подчеркнул, что на Украине были уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов. Кроме того, по его словам практически полностью было уничтожено местное энергопроизводство в Харькове.

Ранее в ООН заявили, что для восстановления и реконструкции инфраструктуры Украины требуется 486 миллиардов долларов. При этом, отмечается, что за 2022 и 2023 годы организация собрала на нужды Украины 1,0038 миллиарда долларов.