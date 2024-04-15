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21:03, 15 апреля 2024Экономика

В России подскочили продажи отечественных вин

Минпромторг: продажи российских вин в 2023 году выросли на 20 процентов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В 2023 году продажи российских вин на внутреннем рынке подскочили примерно на 20 процентов по сравнению с показателем предыдущего года. Об этом в ходе церемонии запуска весеннего этапа всероссийской акции «Дни российских вин» заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, его слова приводит ТАСС.

Заместитель министра отметил, что спрос и продажи отечественной винодельческой продукции растут в последние годы благодаря мерам господдержки отрасли. В результате в прошлом году рынок российского вина (без учета общепита) вырос до 786 миллионов литров, рассказал он.

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Из общего объема на игристые вина пришлось 216 миллионов литров, на тихие — 564 миллиона. Евтухов подчеркнул, что российские вина доминируют в ценовой категории до 500 рублей, занимая 85 процентов рынка.

Ранее председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев предложил увеличить ввозные пошлины на вино для поддержки отечественного виноделия. По его словам, существующие объемы поставок импортного вина чрезмерны и «душат» российское производство. Ассоциация намерена действовать как профсоюз, отстаивая интересы российских виноделов, добавил Киселев.

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