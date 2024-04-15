В России рассказали о доле подавленных РЭБ беспилотников ВСУ

Ласточкин: при контрнаступлении треть беспилотников ВСУ была подавлена РЭБ

При попытке контрнаступления треть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) была подавлена российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник войск РЭБ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

По его словам, использование российской стороной РЭБ затруднило ВСУ нанесение прицельных ударов. «При отражении контрнаступления ВСУ из-за воздействия средств РЭБ совершили аварийную посадку, не достигнув цели, более трети общего числа применявшихся ВСУ ударных БПЛА самолетного типа», — сказал начальник.

Ласточкин добавил, что под действием систем РЭБ также не достигли своей цели свыше четверти украинских высокоточных снарядов.

Кроме того, начальник заявил, что потенциал российского оборонно-промышленного комплекса позволит сделать терминалы Starlink, которыми пользуются ВСУ, целями в рамках спецоперации.