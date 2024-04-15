В России рассказали о доле подавленных РЭБ беспилотников ВСУ
При попытке контрнаступления треть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) была подавлена российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник войск РЭБ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.
По его словам, использование российской стороной РЭБ затруднило ВСУ нанесение прицельных ударов. «При отражении контрнаступления ВСУ из-за воздействия средств РЭБ совершили аварийную посадку, не достигнув цели, более трети общего числа применявшихся ВСУ ударных БПЛА самолетного типа», — сказал начальник.
Ласточкин добавил, что под действием систем РЭБ также не достигли своей цели свыше четверти украинских высокоточных снарядов.
Кроме того, начальник заявил, что потенциал российского оборонно-промышленного комплекса позволит сделать терминалы Starlink, которыми пользуются ВСУ, целями в рамках спецоперации.