В России в пять раз выросло число внесудебных банкротств

«Известия»: в России в 5 раз выросло число внесудебных банкротств

Число внесудебных банкротств в первом квартале 2024 года увеличилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом в понедельник, 15 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на проект «Федресурс».

По его данным, в январе — марте текущего года процедура внесудебного банкротства начата в отношении 12,6 тысячи человек. При этом более половины из этих дел пришлось на пенсионеров.

Механизм внесудебного банкротства заработал в сентябре 2020 года. По данным «Федресурса», с тех пор и по март текущего года начато 42 тысячи процедур с общей суммой долга более 17 миллиардов рублей. Половина из этих дел уже завершена: гражданам списаны долги на 7,3 миллиарда рублей.