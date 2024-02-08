Россиянам массово списали долги без суда

Первый замглавы Минэка Торосов: россиянам списали долги на 6,3 млрд рублей

За более чем три года действия механизма внесудебной процедуры банкротства россиянам массово списали долги на общую сумму в 6,3 миллиарда рублей. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, его слова приводит РБК.

Речь идет о гражданах, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Торосов уточнил, что за это время в стране были запущены в общей сложности почти 30 тысяч процедур внесудебного банкротства. Из них более 18 тысяч к настоящему времени уже завершены.

При этом в 2023 году процедуру начали в общей сложности 16 тысяч россиян. С ноября прошлого года внесудебный механизм стал открыт для пенсионеров, семей с детьми, получающими пособия, а также для граждан, с которых долги взыскивают более семи лет. На фоне роста числа завершенных процедур банкротства Торосов отметил, что за последнее время все больше россиян смогли «освободиться от непосильных долгов и жить без оглядки на них».

В конце декабря в Центробанке (ЦБ) сообщили, что в январе-октябре 2023 года суммарный размер кредитов россиян достиг рекордного уровня в 34,8 триллиона рублей. За этот период времени общий объем займов населения вырос на 6 триллионов. На этом фоне показатель закредитованности россиян оказался рекордным за последние восемь лет (максимальным с 2015 года).