В США назвали катастрофой приглашение Украины в НАТО

Профессор Миршаймер: решение 2008 года о приглашении Киева в НАТО — катастрофа

Решение НАТО о приглашении Украины в альянс, принятое в 2008 году, стало катастрофой для блока. С таким заявлением выступил профессор Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире Youtube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Давайте вернемся в апрель 2008 года, когда мы приняли решение о вступлении Украины в НАТО. Мы заложили и подготовили катастрофический набор политических последствий. Мы будем жить с ними еще долго. В будущем это будет катастрофа», — заявил профессор.

Он также назвал этот шаг Запада безумным и добавил, что без приглашения в НАТО Киев бы смог сохранить под своим контролем Крым и Донбасс, в мировое сообщество бы не имело «всех этих проблем в Восточной Европе, которые у нас сейчас».

11 марта экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал разрешить Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу.