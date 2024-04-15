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19:44, 15 апреля 2024Мир

В США назвали катастрофой приглашение Украины в НАТО

Профессор Миршаймер: решение 2008 года о приглашении Киева в НАТО — катастрофа

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Решение НАТО о приглашении Украины в альянс, принятое в 2008 году, стало катастрофой для блока. С таким заявлением выступил профессор Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире Youtube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Давайте вернемся в апрель 2008 года, когда мы приняли решение о вступлении Украины в НАТО. Мы заложили и подготовили катастрофический набор политических последствий. Мы будем жить с ними еще долго. В будущем это будет катастрофа», — заявил профессор.

Он также назвал этот шаг Запада безумным и добавил, что без приглашения в НАТО Киев бы смог сохранить под своим контролем Крым и Донбасс, в мировое сообщество бы не имело «всех этих проблем в Восточной Европе, которые у нас сейчас».

11 марта экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал разрешить Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу.

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      Елизавета Мытарева
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