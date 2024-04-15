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22:21, 15 апреля 2024Мир

В США объяснили нежелание помогать Украине в отражении воздушных атак

Кирби: конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби объяснил, почему США не участвуют в отражении воздушных атак на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

На брифинге с журналистами Кирби подчеркнул, что ожидал подобного вопроса. «Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз», — уточнил он.

Представитель Белого дома напомнил, что президент США Джо Байден с начала конфликта на Украине обозначил, что Вашингтон не вовлечется в кризис «в боевой роли». Кирби добавил, что США поставляли Украине средства защиты воздушного пространства, однако сейчас эту помощь оказывать невозможно.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

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      Марина Совина
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