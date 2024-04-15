В США заявили о быстром уничтожении предоставленной Украине техники

Экс-разведчик Риттер: Россия быстро уничтожит предоставленную Киеву ПВО Patriot

Россия быстро уничтожит новую систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, предоставленную Украине Германией. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Нужно найти замену потерянному вчера IRIS-T. Ожидаемая продолжительность жизни новой системы Patriot? Меньше недели. Продолжайте в том же духе!» — отметил экс-разведчик Риттер.

14 апреля Министерство обороны России показало кадры уничтожения немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T в зоне специальной военной операции.