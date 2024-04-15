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14:25, 15 апреля 2024Мир

В США заявили о превращении Израиля «из хулигана в жертву»

Стратег-демократ Герштейн: атака Ирана превратила Израиль «из хулигана в жертву»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Атака со стороны Ирана превратила Израиль «из хулигана в жертву», а также дала президенту США Джо Байдену время на поиск решения конфликта в секторе Газа. Такое мнение выразил Дэн Герштейн, стратег-демократ и бывший помощник американского сенатора Джо Либермана. Его слова передает The Wall Street Journal (WSJ).

«Иран сделал то, что не смог сделать ни один другой политический игрок — изменил повествование вокруг Израиля из хулигана на жертву и привлек разумный международный центр на сторону Израиля. Тем самым он дал Байдену временный подарок и некоторую передышку, чтобы найти долгосрочное решение вопроса войны в Газе», — отметил Герштейн.

Иран в ночь на 14 апреля начал массированную воздушную атаку на Израиль, применив 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Это стало ответом на ракетный удар по иранскому консульству в Сирии в начале апреля.

15 апреля Байден обсудил с лидерами Конгресса США атаку Ирана на Израиль. Американский лидер заявил о срочной необходимости для Палаты представителей согласовать новую помощь Израилю.

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      Лина Пивоварова
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