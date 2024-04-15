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19:35, 15 апреля 2024Россия

Волонтер исчезла во время поиска пропавших четыре дня назад россиян

Babr Mash: в Бурятии во время поиска пропавшей Сэсэг Буиновой исчезла волонтер

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Бурятии во время поиска пропавших четыре дня назад в Улан-Удэ россиян исчезла волонтер. Об том сообщил Telegram-канал Babr Mash.

Как стало известно, женщина перестала выходить на связь в районе Медвежьей пади. При этом очевидцы сообщают, что якобы слышали в той местности крик. На место выехали участники отряда «ЛизаАлерт».

Пропавшая волонтер участвовала в поиске 30-летней Сэсэг Буиновой и ее 26-летнего знакомого, которых в последний раз видели 11 апреля. Как установил региональный Следственный комитет, россияне встретились возле магазина на улице Бабушкина, после чего сели в Mitsubishi Outlander женщины и уехали в неизвестном направлении. Позже личные вещи и автомобиль Буиновой нашли в разных местах Улан-Удэ и его пригорода, сообщило ведомство на своем сайте. Возбуждено уголовное дело.

Ранее, 28 февраля, в лесу под Екатеринбургом в открытой машине нашли замерзшим пропавшего 39-летнего мужчину. Россиянин получил серьезное переохлаждение, спасти его не удалось.

ЖЗЛ
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