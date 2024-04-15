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10:07, 15 апреля 2024Интернет и СМИ

Врач развеял популярный миф о здоровье

Врач Мясников заявил, что магний содержится во многих продуктах

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что в продуктах питания содержится достаточно магния для организма. Выпуск, в котором доктор развеял популярный миф о здоровье, доступен на платформе «Смотрим».

«Миф — это то, что мы недоедаем магния. Это сложно. Магний везде в пище», — высказался Мясников. Он объяснил, что магний содержится в шоколаде, птице, рыбе и многих других продуктах.

При этом врач добавил, что дефицит магния может возникать из-за больших потерь элемента. В частности, отметил специалист, это происходит из-за стресса, приема некоторых лекарств и неправильного питания.

Ранее главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко заявила, что дефицит магния невозможно восполнить с помощью продуктов питания. По ее словам, употребляя еду с высоким содержанием элемента, можно только поддерживать его уровень в организме человека.

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      Мария Большакова
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