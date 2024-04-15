Зеленский назначил нового замруководителя офиса президента Украины

Зеленский назначил Точицкого замруководителя офиса президента Украины

Николай Точицкий стал новым заместителем руководителя офиса президента (ОП) Украины. Соответствующий указ, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским, был опубликован на официальном сайте ОП.

До назначения на должность замруководителя ОП Точицкий занимал пост заместителя министра иностранных дел Украины. Об его отставке из МИД 12 апреля в своем Telegram-канале написал представитель украинского кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В то же время занимавший должность замруководителя ОП Украины Андрей Сибига стал заместителем министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы вместо Точицкого. По словам депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), данная кадровая перестановка является «звоночком» для главы ведомства.

Ранее стало известно об утверждении Зеленским кадровых перестановок в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), а также в Управлении государственной охраны Украины. Так, глава государства назначил Андрея Кононенко вместо Алексея Соловьева на должность заместителя секретаря СНБО республики. Вместе с тем в отставку был отправлен замначальника Управления госохраны Тарас Гребенников.