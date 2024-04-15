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14:42, 15 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о кадровых перестановках в СНБО и Госохране Украины

Зеленский утвердил кадровые перестановки в СНБО и Управлении госохраны Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На Украине в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), а также в Управлении государственной охраны страны произошли кадровые перестановки. Соответствующие указы были опубликованы на официальном сайте офиса президента республики Владимира Зеленского.

Так, 15 апреля стало известно об увольнении Алексея Соловьева с должности заместителя секретаря СНБО Украины. Вместо него на данный пост глава государства назначил Андрея Кононенко.

Кроме того, в понедельник Зеленский утвердил отправление в отставку замначальника Управления госохраны Тараса Гребенникова. Кто займет его должность, не уточняется.

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Ранее сообщалось, что на Украине обсуждается возможное увольнение вице-премьера по вопросам восстановления страны Александра Кубракова, главы агентства восстановления и развития инфраструктуры республики Мустафы Найема и министра юстиции Дениса Малюськи. Кроме того, действующего главу МИД Дмитрия Кулебу может заменить замглавы офиса президента Андрей Сибига.

Причиной кадровых зачисток на Украине бывший нардеп Спиридон Килинкаров назвал желание Зеленского укрепить свою власть до истечения срока полномочий. По его мнению, следующие увольнения могут затронуть в том числе правительство страны.

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      Екатерина Грищенко
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