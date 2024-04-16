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11:49, 16 апреля 2024Ценности

50-летняя Хайди Клум вышла в свет в прозрачном платье

Супермодель Хайди Клум посетила фестиваль Coachella в черном платье из сетки

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум посетила ежегодный музыкальный фестиваль Coachella в Калифорнии в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость вышла в свет в прозрачном платье из сетки черного цвета, которое полностью просвечивало ее тело. Под упомянутый наряд Клум надела белое бикини, состоящее из плавок на низкой посадке и бюстгальтера на завязках.

Помимо этого, звезда повязала на платье цветное парео и надела грубые черные ботинки. Вдобавок она дополнила свой образ широкополой шляпой и солнцезащитными очками. В руках Клум держала стакан с напитком и танцевала.

Ранее 19-летняя дочь Хайди Клум Лени в бюстгальтере и меховой шапке появилась на Coachella. Девушка выбрала для мероприятия кружевной черный бюстгальтер с высокой перемычкой и синюю джинсовую юбку с заниженной талией.

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      Екатерина Ештокина
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