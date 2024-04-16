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12:43, 16 апреля 2024Мир

Боррель заявил о попытках «стучаться в двери» ради покупки ПВО для Украины

Боррель: приходится «стучать в двери», чтобы купить ПВО для Украины

Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что просит страны-члены (ЕС) закупить новые средства противовоздушной обороны (ПВО) для Украины. Об этом он сообщил в интервью французской газете Le Mond.

«Дело продвигается понемногу, однако существует огромная разница во взносах стран-членов», — сказал глава евродипломатии, добавив, что ему приходится «стучать в двери» с просьбой о закупке ПВО.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что Украина больше не сможет защищать некоторые стратегические объекты от авиаударов, поскольку системы ПВО Киева, по-видимому, исчерпали свои ресурсы.

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      Виктория Кондратьева
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