Боррель заявил о попытках «стучаться в двери» ради покупки ПВО для Украины

Боррель: приходится «стучать в двери», чтобы купить ПВО для Украины

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что просит страны-члены (ЕС) закупить новые средства противовоздушной обороны (ПВО) для Украины. Об этом он сообщил в интервью французской газете Le Mond.

«Дело продвигается понемногу, однако существует огромная разница во взносах стран-членов», — сказал глава евродипломатии, добавив, что ему приходится «стучать в двери» с просьбой о закупке ПВО.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что Украина больше не сможет защищать некоторые стратегические объекты от авиаударов, поскольку системы ПВО Киева, по-видимому, исчерпали свои ресурсы.

